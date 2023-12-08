Известный американский журналист заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам

В ходе закрытого брифинга главы Пентагона Ллойда Остина, как утверждает бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, заявлены угрозы в адрес конгрессменов США. Остин, по словам Карлсона, высказал возможность отправки родственников конгрессменов на фронт в случае, если не будет поддержки запроса о новой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Это вызвало широкий резонанс, подчеркнуто иронизируя о том, что Остин предполагает использовать "дядей, двоюродных братьев и сыновей" как возможное давление на членов Конгресса. Данное заявление стало частью обсуждения ситуации вокруг запроса Вашингтона о новой помощи для Украины, особенно в свете того, что законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Киеву не прошел процедурное голосование в Сенате.

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Неожиданное обращение к личным связям конгрессменов в контексте внешнеполитического решения вызывает вопросы о тактике и этике использования подобных методов для достижения целей в международных вопросах. Эта ситуация продолжает активное обсуждение в обществе и ставит под сомнение подходы к решению внешнеполитических вопросов со стороны администрации США.