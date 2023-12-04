Великобритания решила убедить США продолжать помогать Украине

Глава МИД Великобритании планирует убедить американских коллег в продолжении финансовой и военной поддержки Украины в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе. Он подчеркнул важность аргументов о том, что европейская безопасность тесно связана с американской, выражая уверенность в их преобладании в дебатах в американских политических кругах.

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Министр также обратил внимание на неиспользованный экономический потенциал стран-членов НАТО для поддержки Украины, подчеркивая, что объединив свои экономики, они могут превзойти Россию в 30 раз в контексте противостояния.

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Слова Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Белом доме, о неотложной необходимости одобрения Конгрессом США дополнительных средств для поддержки Украины подчеркивают серьезность ситуации. Это ставит вопрос о том, насколько американская поддержка будет ключевым фактором в стратегии противостояния, как считает эксперт.