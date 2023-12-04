Стало известно о начале использования новых боеприпасов на российских БПЛА

В свежем обзоре от военного аналитика Бориса Рожина появилась интересная информация: российские беспилотники теперь оснащаются новыми боеприпасами. Согласно Рожину, на замену обычным фугасам пришел кустарно изготовленный термобарический боеприпас для "Герани".

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Эти изменения, по словам эксперта, вызвали недовольство у потенциальных противников. Важно отметить, что система обладает значительным потенциалом для модернизации под различные задачи и эффекты поражения, что делает ее уникальной.

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Уже ранее украинские и западные специалисты отмечали превосходство России в области использования беспилотников. Это последнее обновление подчеркивает не только техническую прогрессивность, но и гибкость системы, способной адаптироваться к различным сценариям военных действий.