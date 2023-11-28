Сладков рассказал, какие вещи нельзя отправлять бойцам в зону СВО

Александр Сладков, военный корреспондент, на радиостанции "Говорит Москва", советует избегать отправки продуктов в зону военных действий из соображений безопасности. Он предупреждает, что такие посылки могут стать объектом возможного отравления со стороны недоброжелателей. Вместо этого, он рекомендует направлять более безопасные и полезные вещи, такие как теплая одежда, маскировочные средства и предметы для раненых.

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Сладков также подчеркивает, что лично он бы не принимал еду в госпитале из-за возможных рисков. Вместо этого, он предлагает сосредоточиться на других видах помощи, таких как фонарики, перчатки и носки. Это напоминает о случае с тортом в Армавире, когда пытались отравить летчиков, и подчеркивает, что главное - это безопасная доставка помощи.

В другом контексте, Сергей Миронов предлагает новый предмет в школах, где школьники учатся создавать маскировочные средства и делать свечи для окопов. Это предложение возникло после конфликта в Краснодаре, где женщину, занимавшуюся созданием маскировочной сети, подвергли угрозам.

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Таким образом, обсуждаемые меры охватывают вопросы безопасности и образования, подчеркивая важность разностороннего подхода к поддержке военных и общественной безопасности.