В Херсоне заявили об ударе по заводу

Глава Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, доложил о налете на предприятие, расположенное на территории, подконтрольной Киеву в Херсоне. В своем Telegram-канале он отметил, что территорию региона обстреляли 48 раз за последние 24 часа. Представитель Министерства обороны РФ воздержался от комментариев по этому вопросу.

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За последние сутки число обстрелов достигло 48. Промежуток атаки затронул территорию завода в Херсоне, подчеркнул Прокудин.

Ранее было сообщено о второй серии взрывов в Херсоне за прошедшие сутки, однако деталей событий не предоставлено. Стоит отметить, что воздушная тревога в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей, не объявлялась. В то же время, 27 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В Киеве, Львове, Полтаве, Харькове, Днепропетровске, Николаеве и Одессе тревога раздалась в 13:22 по московскому времени, в остальных регионах — между 13:23 и 13:25.

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Необходимо отметить, что город Херсон остается под контролем украинской армии, которая восстановила его в ноябре 2022 года, всего через два месяца после того, как Россия признала этот регион своей территорией. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил отступление заботой о жизни и здоровье российских военнослужащих.