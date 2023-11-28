«Тюльпан» разбомбил укрепленные позиции ВСУ: новости СВО на утро 28 ноября

Ракетный комплекс 2С4 "Тюльпан" из состава войск "Запад" эффективно атаковал укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, утверждает Минобороны РФ. Противник понес значительные потери в результате точных ударов.

реклама

Преимущество "Тюльпана" заключается в его выдающейся мощности – 240 мм. Этот российский самоходный миномет является наиболее мощным в мире и способен пробивать бетон, блиндажи и укрепленные сооружения. Ирбис, старший офицер батареи, подчеркнул, что минометчики не фиксируют количество уничтоженных объектов ВСУ, избегая состязаний между расчетами.

На Купянском направлении российская группировка "Запад" успешно отразила контратаки ВСУ, сорвав попытки ротации солдат из 43-й механизированной бригады. Российские артиллеристы в контрбатарейной борьбе уничтожили 122-мм САУ "Гвоздика" и минометный расчет противника в районах Колесниковки и Кисловки.

В районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ, причинив им потери до 110 бойцов. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены минометы калибра 120 мм в Клещеевке и Верхнекаменском.

Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором показано, как российские военнослужащие выбивают ВСУ из позиций в ДНР на флангах Артемовска. Бойцы ВС РФ продвинулись в Хромово, пробив брешь в обороне ВСУ на северном фланге в районе Берховки. По словам "РВ", российские войска утверждаются в поселке Хромово, нанося потери армии Украины, которая отступает с позиций. Возле Берховки российские войска продвигаются, пошагово очищая территорию.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти события подчеркивают успешные действия российских вооруженных сил в регионе, что вновь подтверждается сообщениями от различных источников.