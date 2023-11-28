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NataVd
Шторм парализовал боевые действия в зоне СВО
Линия боевого соприкосновения замерла из-за мощного шторма: что происходило в зоне СВО 27 ноября

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Мощный шторм с Черного моря парализовал функционирование авиации, артиллерии, бронетехники и беспилотников в зоне Северо-Восточного направления, однако пехота продолжала активные действия. Что же происходило в зоне боевых действий на Украине 27 ноября?

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События на Запорожском направлении в условиях шторма 27 ноября описываются в телеграм-канале "Фронтовая птичка", который отмечает, что экстремальные погодные условия вынудили обе стороны приостановить боевые действия на данном направлении к утру 27 ноября. Тем не менее, в течение дня Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и Вооруженные Силы России (ВС РФ) возобновили активные действия, совершая вылазки и вступая в столкновения.

По данным из источника "Оперативные сводки", с утра ВСУ осуществили ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, в результате чего три частных дома были повреждены, два человека погибли, а еще четверо получили ранения.

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Информация от военных корреспондентов канала WarGonzo указывает на попытки ВСУ наступить в районе Новопрокоповки, однако силы противника сумели остановить их с контратакой, вынудив отступить.

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