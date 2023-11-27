Военный эксперт рассказал, чем обернется для ВСУ потеря Авдеевки

На Авдеевском направлении российские войска продолжают наступление, захватывая ключевые позиции, в том числе промзону. Эксперт по военным вопросам Виктор Баранец отмечает, что этот регион является стратегически важным, открывая путь к агломерациям Смоленска и Краматорска. Освобождение Авдеевки будет не только значительным успехом сил России, но и моральным ударом для украинских властей и военных, оказывая влияние на развитие ситуации в регионе.

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Баранец подчеркивает, что Авдеевский опорный пункт был одним из наиболее укрепленных на украинской территории. В ходе боев использовались различные виды артиллерии, реактивные системы залпового огня и мощные бомбардировки, что в итоге позволило российским войскам вытеснить украинские силы. Однако, пока нет официального заявления о полном контроле России над Авдеевкой, праздновать победу предвременно.

Эксперт подчеркивает также важность освобождения промзоны в контексте общей стратегии. По его мнению, следующим этапом для российских войск станет приближение к административным границам Донецкой области.

Корреспондент Александр Коц отмечает, что захват промзоны в Авдеевке представляет собой переломный момент с психологической точки зрения. Он анализирует успешность действий российских войск в контексте предыдущих подобных операций, подчеркивая разницу в опыте между ВС РФ и украинской армией.

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Новость о взятии под контроль промзоны Авдеевки российскими войсками вечером 25 ноября стала серьезным ударом для ВСУ, считает военный корреспондент Юрий Котенок. Это событие вызывает волнение и влияет на обстановку в регионе.