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Россия активно развивает производство современного вооружения и планирует расширить спецоперации на Украине в ближайшие месяцы, объявил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ. Власти в Киеве выражают беспокойство по поводу возможного расширения зоны конфликта и предпринимают меры по укреплению обороны, размещению мин и подготовке сил.
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В эксклюзивном интервью американскому телеканалу ABC News, генерал Наев подчеркнул, что Украина активно готовится к возможной эскалации конфликта. Силы ВСУ обучаются борьбе с российскими беспилотниками на секретном полигоне на севере страны. Они осваивают методы сбивания дронов с использованием стрелкового оружия и зенитной артиллерии, хотя, по словам американских журналистов, не всегда эффективно.
Наев подчеркнул важность подготовки к возможным атакам, говоря: "Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, размещаем мины, тренируем наши силы". Журналисты ABC News отмечают, что на севере Украины создаются мобильные группы для противодействия российским беспилотникам.
Ситуация становится все более напряженной, и власти Украины активно усиливают меры безопасности. Эксперты предупреждают, что действия России могут повлечь за собой серьезные последствия для региона.