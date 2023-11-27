В Совфеде рассказали, в каком случае Россия расширит границы СВО

В ходе диалога с Lenta.ru, Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, подчеркнул, что расширение области проведения российской военной спецоперации на Украине зависит от решений Генерального штаба России. Это стало ответом на высказывание, звучавшее на Украине, о возможном увеличении зоны боевых действий.

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Сенатор подчеркнул, что у специальной военной операции установлены четкие цели, предложенные президентом, и они будут достигнуты. Он добавил, что после завершения операции Украина должна сохранить статус нейтрального и внеблокового государства, не проявляя агрессии в отношении России.

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В своем интервью для американского телеканала ABC News, командующий Объединенными силами ВСУ, Сергей Наев, высказал мнение о возможном расширении боевых действий на Украине за пределы юго-востока страны. Это, по его мнению, может произойти при условии продолжения Россией массового производства оружия и технологического совершенствования с поддержкой союзников. Наев подчеркнул, что Украина готова к такому развитию событий, укрепляя свою оборону, и охарактеризовал текущую стадию противостояния как "конфликт ресурсов".