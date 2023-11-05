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Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье
Президент Путин выразил своё одобрение и назвал инициативу "хорошей идеей"

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Президент России Владимир Путин внёс свою поддержку в проект строительства мечети в парке "Патриот" под Москвой и одобрил идею провести церемонию установки памятного камня на месте будущей постройки, сообщает агентство РИА Новости.

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После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, которая состоялась 4 ноября, президент Путин встретился с представителями различных религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выразил глубокую благодарность Владимиру Путину за его поддержку в строительстве мечети в парке.

Согласно Гайнутдину, проект уже успешно прошёл согласование, и он пригласил президента России присутствовать на церемонии установки памятного камня, запланированной на конец ноября или начало декабря. Президент Путин выразил своё одобрение и назвал инициативу "хорошей идеей".

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Это уже второй случай, когда Владимир Путин поддерживает строительство мечети в России. В конце сентября он выразил одобрение по поводу строительства новой мечети в Москве на улице, названной в честь Первого Президента Чеченской Республики, Ахмата-Хаджи Кадырова, в районе Южное Бутово. Глава Чечни, Рамзан Кадыров, подчеркнул важность этого проекта для верующих и отметил, что президент Путин поддержал инициативу, которую следовало поднять ещё ранее.

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