В Европе произошла крупнейшая вспышка лихорадки денге

На юге Европы вспыхнула масштабная эпидемия лихорадки денге, вызванная азиатскими тигровыми комарами и аномально жарким летом. Эту информацию приводит издание Nature, ссылаясь на данные Европейского центра по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями.

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Лихорадка денге, как правило, ассоциируется с тропическими регионами, но сегодня эпидемия перекочевала в южную часть Европы. Особенно тревожно то, что заболевание начало проявляться в регионах, где оно никогда не встречалось ранее. "Ситуация требует немедленного внимания", - подчеркивает эпидемиолог из Цюрихского университета Патриция Шлагенхауф.

К настоящему моменту во Франции зарегистрировано 1414 случаев денге, при этом 65% инфицированных пришлось на Мартинику и Гваделупу. Эти показатели значительно превышают результаты предшествующих лет: в 2022 году было 217 случаев, а в 2021 году - 164.

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Механизм распространения вируса денге заключается в том, что инфицированные путешественники, возвращаясь в свои страны, подвергаются укусам тигровых комаров, которые затем становятся переносчиками вируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет число случаев заражения денге в мире увеличилось с полумиллиона до пяти миллионов случаев в год, при этом болезнь уносит жизни до 40 000 человек ежегодно. Ученые предупреждают, что к 2050 году половина населения Земли будет подвержена риску заражения азиатскими тигровыми комарами.