Неопознанный вертолет заметили на границе Украины

Сегодня, 3 ноября, неподалеку от западной границы Украины произошел загадочный инцидент, который привлек внимание как специалистов, так и широкой общественности. Неизвестный вертолет, следовавший по необычному маршруту, был обнаружен над польским селом Серакосце в Львовской области. Эта информация стала известной благодаря службе отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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По данным Flightradar, многоцелевой вертолет Eurocopter EC135 начал свое движение примерно в 14:00 по московскому времени и направлялся строго на север, приближаясь к украинской границе. За следующий час он преодолел более 70 километров, периодически изменяя направление и даже разворачиваясь вблизи украинского города Рава-Русская.

Следует отметить, что все данные о данном вертолете, включая его идентификацию и точные маршруты, оставались в тайне. На данный момент он находится на высоте чуть более тысячи метров и двигается со скоростью около 170-200 километров в час. Ближайший аэродром к его месту приземления, бывший правительственный аэропорт Арламов, располагается примерно в 18 километрах.

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