Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Вблизи Львовской области Украины зафиксировали неопознанный вертолет
Неопознанный вертолет заметили на границе Украины

реклама

Сегодня, 3 ноября, неподалеку от западной границы Украины произошел загадочный инцидент, который привлек внимание как специалистов, так и широкой общественности. Неизвестный вертолет, следовавший по необычному маршруту, был обнаружен над польским селом Серакосце в Львовской области. Эта информация стала известной благодаря службе отслеживания авиаперелетов Flightradar.

реклама

По данным Flightradar, многоцелевой вертолет Eurocopter EC135 начал свое движение примерно в 14:00 по московскому времени и направлялся строго на север, приближаясь к украинской границе. За следующий час он преодолел более 70 километров, периодически изменяя направление и даже разворачиваясь вблизи украинского города Рава-Русская.

Следует отметить, что все данные о данном вертолете, включая его идентификацию и точные маршруты, оставались в тайне. На данный момент он находится на высоте чуть более тысячи метров и двигается со скоростью около 170-200 километров в час. Ближайший аэродром к его месту приземления, бывший правительственный аэропорт Арламов, располагается примерно в 18 километрах.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
12
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
48
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Разработчики из GSC не причастны к блокировке российского YouTube-канала о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
Китайский процессор Loongson 3A6000 имеет производительность на уровне Core i3-10100F
+
Разработка первой «суперигры» от Sega продвигается и выйдет за традиционные игровые рамки
+
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
3
Дрон похожий на "Ланцет", но с более дальнобойными характеристиками, долетел до тылов ВСУ
+
Newsweek: "Бункерная" авиабомба ФАБ-1500 станет новой угрозой для сил ПВО украинской армии
+
Обновление ChatGPT может привести к провалу большинства стартапов с искусственным интеллектом
3
На Купянском направлении уничтожен танк «leopard 2A6»
+
Путин высмеял идеи Запада об очередных ограничениях экспорта в Россию
16
Apple по ошибке отправила популярному блогеру 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max на 9 млн рублей
3
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
11

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
4
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
4
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
56
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
20
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
5
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
6
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+

Сейчас обсуждают

Сергей Клименко
19:06
Понаписал фигню фсякую, не сказав не чего полезно благо бла бла я 900 ркблей зарабатываю с 5 акаутов, как заработал не сказал, вот вам ак 5001 уровня он стоит 27 мультов и кто его купит, тёлка с онли...
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
glavhyilo
19:02
насрала и его друзья,могут переколоть весь израиль.Там лютые фанатики тоже.
Лидер движения Хезболла выступил с обращением ко всем соседям
Za9c
18:57
Новый сезон сплошной самоповтор и скукота
Мультсериал «Футурама» продлили ещё на два сезона
Megagad
18:53
"Отпечаток на АМ4 неплохой, но можно и лучше." - ну да - ставить левую приблуду, которая увеличит высоту крепёжных рамок. а потом сетовать на плохой прижим... Да вы гений!!!
Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
Владимир Майданюк
18:53
Давно жду ремастер халвушечки, надеюсь ребята не ударят в грязь лицом и всё сделают по красоте)
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
Руслан
18:52
"ультрапроизводительность" это ультро замыленное изображение. У меня 6600хт, даже в режиме "качество" ощущается замыленность в играх, глазу вообще не комфортно. Никогда этот дрявый FSR не включаю, лу...
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
ЧatoБoт
18:49
А могут и не развернуть. С учётом недавнего просёра с тестовым пуском Минитмен-3. Но клювами своими петушиными пендосы будут махать, тут к гадалке не ходить.
США могут развернуть в Южной Корее 180 ядерных боеголовок для сдерживания КНДР и успокоения Сеула
22870
18:44
> Но вероятней всего поздно пить Боржоми Правильнее: "Хрен редьки не слаще"
На Украине сменился командующий силами специальных операций ВСУ
ЧatoБoт
18:43
Череном от БСЛ?
Екатерина Мизулина: Мы Шабутдинова "вели" давно и его арест был лишь вопросом времени
ЧatoБoт
18:43
Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля.Как пишет журнал Politico, Джонсон также з...
На Украине сменился командующий силами специальных операций ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем