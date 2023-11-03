Стало известно о планах Байдена использовать вето по вопросу помощи Украине

Президент США Джо Байден принял решительное решение воплотить свое право вето, если Конгресс Соединенных Штатов одобрит законопроект о финансовой поддержке только для Израиля, исключив Украину из списка бенефициаров. Это информация, полученная из заявления вице-президента США Камалы Харрис, согласно сообщению ТАСС.

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По сообщению из Белого дома, администрация настаивает на выделении финансовых средств как Израилю, так и Украине. В официальной позиции подчеркивается необходимость оказания помощи обеим странам, другими словами, Израилю и Украине.

Ранее стало известно о активных усилиях Джо Байдена убедить Конгресс одобрить финансовую помощь как Израилю, так и Украине. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выразила неудовольствие по поводу реакции республиканцев из Палаты представителей на запрос о предоставлении поддержки Украине и Израилю. По ее словам, некоторые конгрессмены превращают этот вопрос в предмет политических разногласий национальной безопасности США.

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