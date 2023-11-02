В США начнут добывать биткоин из мусора

Крупнейшая американская компания, Marathon Digital (MARA), специализирующаяся на добыче биткоина, объявила о важной инновации в своей деятельности. В партнерстве с компанией Nodal Power, Marathon Digital запускает амбициозный пилотный проект, который позволит использовать метан, выделяемый на свалках отходов, для производства электроэнергии, необходимой для добычи криптовалюты.

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Установка, размещаемая в штате Юта, ожидается иметь мощность впечатляющих 280 киловатт. Этот проект отражает стремление компании к использованию экологически чистых источников энергии, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Метан, который будет использоваться в этом инновационном проекте, является мощным парниковым газом, и его активность в нагреве планеты значительно превосходит углекислый газ. Этот шаг соответствует международным усилиям по снижению выбросов метана на 40 процентов к концу десятилетия.

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Подобные инициативы, направленные на экологически ответственное добычу криптовалюты, приобретают всё большее значение. Майами уже призвало к использованию атомной энергии для майнинга биткоина, а в Индонезии открылась биржа для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Эти шаги свидетельствуют о стремлении к более устойчивому и экологически чистому будущему в криптовалютной индустрии.