СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) объявила о планах возобновления торгов иностранными и российскими ценными бумагами, начиная с 6 ноября. Тем временем, важным шагом стало решение приостановить торги в пятницу, 3 ноября, как официально объявлено на сайте биржи.

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Это решение связано с событиями, произошедшими после включения СПБ Биржи в список санкций США 2 ноября. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предоставило лицензию на допустимость выхода из инвестиций в ценные бумаги СПБ Биржи, которая является единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, до 31 января 2024 года. Данное решение также сопровождается включением биржи в SDN-список, что подразумевает замораживание ее активов в США и запрет на финансовые операции и сделки с гражданами США.

В реакции на эти события акции СПБ Биржи упали до минимума с начала текущего года, теряя 13,2 процента стоимости и опускаясь до отметки 139,3 рубля за акцию. Под воздействием таких значительных изменений, биржа приняла экстренное решение о приостановке торгов с 18:00 по московскому времени. Заявки и сделки репо временно не принимаются, а также нельзя заключать сделки, связанные с ценными бумагами, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов.

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Пресс-служба биржи уточнила, что данное решение не затрагивает активы клиентов, и на данный момент нет угрозы блокирования активов инвесторов, как сообщил источник Forbes, представляющий руководство компании.