США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность планами России отказаться от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По данным агентства Reuters, Блинкен назвал это решение Москвы "значительным шагом в неверном направлении", который отодвигает страну от вступления договора в силу, а не приближает к нему.

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Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены придерживаться моратория на ядерные испытательные взрывы и продолжат работу над вступлением ДВЗЯИ в силу.

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Ранее Владимир Путин, президент России, подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, и данный закон уже был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому закону, он вступает в силу немедленно.