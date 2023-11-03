В России испытают экипировку с системами управления дронами

Концерн "Калашников" находится в стадии испытаний передовой боевой экипировки "Легионер" с интегрированными системами управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Согласно заявлению главы концерна Алана Лушникова, эта экипировка представляет собой значительный шаг в сфере военных инноваций.

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В составе "Легионера" внедрена система робототехники, которая включает в себя микро- и мини-дроны, а также другие автономные транспортные средства. Ключевой задачей является создание компактных и удобных для транспортировки устройств, полностью интегрированных в системы управления. Наработки в этой области находятся на этапе апробации, пройден уже первый этап испытаний.

Алан Лушников также уточнил, что ведется активная работа по интеграции средств управления FPV-дронами (система "вид от первого лица") в состав этой экипировки, обеспечивая ее устойчивостью к радиоэлектронной борьбе.

Следует отметить, что в ноябре 2022 года заместитель генерального директора компании "Армоком" Олег Фаустов объявил о важном дополнении к "Легионеру" - бронежилет с системой дополненной реальности. Этот шлем будет оборудован датчиками, способными определять, целься ли на бойца снайперы противника.

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Кроме того, глава "Калашникова" Алан Лушников высказал идею о возможном увеличении калибра армейских автоматов в России с традиционных 5,45 миллиметров. По его словам, эта модификация может стать частью обширной разработки экипировки "Легионер", что подчеркивает постоянное стремление к совершенствованию вооружения и снаряжения в военной сфере.