Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины, Алексей Арестович, который был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, рассматривается в качестве потенциального кандидата на пост президента Украины. Этот вывод сделан политологом и кандидатом политических наук Станиславом Бышоком в интервью для "Ленты.ру".

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Бышок подчеркнул, что Украина – страна, где проведение выборов является традицией, и утрата власти на избирательном уровне – не редкость. Он также отметил, что Арестович более известен за пределами Украины, чем внутри страны, и предостерег от серьезной конкуренции, несмотря на участие в выборах.

Политолог также выразил уверенность в том, что Алексей Арестович обладает амбициями и профессиональными навыками коммуникации, что делает его потенциальным кандидатом на пост президента. Сравнив его с бывшим президентом Украины, Владимиром Зеленским, Бышок подчеркнул их схожесть в молодости, активной общественной деятельности и профессионализме в сфере коммуникации.

Агентство "Интерфакс-Украина" также сообщило, что Алексей Арестович объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины и представил свою 14-пунктовую политическую программу. В ней он предлагает внести изменения в экономику и финансы, провести аудит в стране, пересмотреть налоговые и таможенные кодексы, а также провести реформы в сферах пенсий, судебной системы и образования, а также в Министерстве внутренних дел.

В отношении членства в НАТО, Арестович предлагает присоединиться к альянсу путем политических соглашений, а не вооруженных конфликтов, обязавшись вернуться к границам 1991 года. Он также описывает свои планы по укреплению обороны страны, пересмотре кадровой политики в силовых структурах и реформе системы мобилизации.

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Из-за текущих военных действий на территории Украины, проведение официальных выборов невозможно, и уже объявлен перенос запланированных президентских выборов, запланированных на весну 2024 года.