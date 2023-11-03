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Президент России Владимир Путин ведет интенсивную рабочую деятельность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Эту информацию передает журналист Павел Зарубин через свой Telegram-канал.
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Песков подчеркнул, что большая часть рабочего графика президента остается за кулисами и не доступна общественности. Он также указал, что некоторые мероприятия, в которых принимает участие глава государства, продолжаются даже до поздних часов ночи.
В октябре Дмитрий Песков предупредил о насыщенной неделе для президента Путина, в рамках которой были запланированы встречи, совещания и важная беседа с министром культуры России, Ольгой Любимовой.