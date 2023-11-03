Агентство ООН в Палестине предупредило о возможном прекращении работы

Глава Организации Объединенных Наций по помощи палестинским беженцам (БАПОР) в регионе Ближнего Востока, Филипп Лаззарини, выразил серьезную обеспокоенность возможным прекращением работы агентства в секторе Газа из-за нехватки топлива. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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Лаззарини подчеркнул, что постоянное снижение поставок топлива может серьезно подорвать гуманитарные усилия агентства. Он подчеркнул, что без надлежащего поступления топлива в ближайшие несколько дней БАПОР может быть вынуждено приостановить свою важную работу в секторе.

Глава БАПОР также призвал к прекращению вооруженных конфликтов и подчеркнул важность обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Он также подчеркнул, что в данный момент обеспечить доставку гуманитарной помощи в северную часть сектора является сложной задачей.

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Лаззарини подчеркнул, что ситуация в секторе Газа сегодня представляет собой настоящую катастрофу, и к сожалению, она продолжает ухудшаться. Следует отметить, что в конце октября поступила информация о нарушении секретных складов БАПОР гражданами сектора Газа, которые похитили гуманитарную помощь, включая пшеничную муку, товары первой необходимости и средства гигиенического ухода.