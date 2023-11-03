«Калашников» досрочно завершил контракт на поставки АК-12

Контракт на поставку автоматов АК-12 Министерству обороны России был исполнен досрочно, объявили в концерне "Калашников". Глава компании, Алан Лушников, подчеркнул успешное завершение трехлетнего соглашения и отметил, что весь заказ был успешно доставлен. "Мы рады сообщить, что мы выполнили контракт и сейчас уже работаем над следующим", - сказал Лушников.

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Важно отметить, что в августе "Калашников" объявил о планах на увеличение производства автоматов АК-12, несмотря на ограничения в кадровом ресурсе. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологических процессов, которые снизили трудозатраты на производство.

Также, в феврале, глава компании Алан Лушников заявил, что концерн работает над усовершенствованием стрелкового оружия и беспилотных аппаратов в результате специальной военной операции на Украине.

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Эта новость означает успешное выполнение контракта, а также стремление компании развиваться и увеличивать производство в будущем.