В Конгрессе США заявили о решении по импичменту Байдена

Решение о возможном импичменте президента США Джо Байдена находится на финишной прямой. Спикер Палаты представителей Конгресса, Майк Джонсон, официально объявил о том, что процесс близок к завершению, ссылаясь на информацию, полученную британской газетой The Guardian.

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На данный момент Палата представителей обсуждает, достаточно ли у них убедительных доказательств, чтобы предъявить статьи об импичменте Джо Байдену. В ответ на этот вопрос, Майк Джонс также объявил о предстоящем пересмотре данных, что подчеркивает серьезность ситуации.

Инициирование расследования по вопросу о возможном импичменте Байдена произошло еще при предыдущем спикере Палаты, Кевине Маккарти, который был отстранен от своей должности со стороны собственной партии. Причиной начала расследования послужили обвинения в коррупционных связях сына президента, Хантера Байдена.

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Ранее Майк Джонс высказывал готовность объявить о возможном импичменте Джо Байдена, при условии обнаружения соответствующих нарушений со стороны парламентского комитета.