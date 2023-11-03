Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский уведомил об успешной встрече с министром обороны Нидерландов, Кайсой Оллонгреном, что стало важным этапом в сотрудничестве двух стран.

реклама

Зеленский выразил признательность Нидерландам за их поддержку и принятие ключевых решений, оказывая содействие Украине. Эти действия стали примером для других международных партнеров, аналогично тому, как было с поставками систем "Пэтриот" и истребителей F-16.

На встрече также была активно обсуждена ситуация на фронте, а также перспективы будущей помощи Нидерландов Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также вопросы, связанные с организацией зерновых коридоров.

С другой стороны, глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, находясь в Берлине, провел встречу с турецким коллегой, Хаканом Фиданом, где акцент был сделан на вопросах экспорта украинского зерна на мировые рынки.





рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



