«Калашников» создал элементы новой экипировки «Легионер»

Концерн "Калашников" представил первые прототипы отдельных компонентов новой экипировки "Легионер", как сообщил глава концерна Алан Лушников в интервью агентству РИА Новости.

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"В партнерстве с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) мы проводим обширные исследования и разработки третьего поколения военной экипировки, названной 'Легионер'", подчеркнул Лушников. Этот амбициозный проект уже вызвал значительный интерес, и прототипы, разработанные для будущей экипировки, уже внушают оптимизм. Один из примеров - комплект полевого обмундирования "ВКПО 3.0". Глава концерна подчеркнул, что этот комплект будет усовершенствован, но он играет ключевую роль в разработке "Легионера".

Не забываем, что в мае текущего года компания "Триада-ТКО" начала поставки новых комплектов "ВКПО 3.0" для военнослужащих.

В соответствии с заявлением главы предприятия "Кираса" Владимира Кормушина, опытный образец экипировки "Легионер" может быть представлен в России уже в 2025 году. Эта инновационная экипировка призвана заменить комплект "Ратник".

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В декабре 2022 года агентство РИА Новости, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о том, что экипировка "Легионер" будет оснащена несколькими передовыми системами, включая управление дронами и роботами. Также было подтверждено, что Министерство обороны России утвердило техническое задание на проведение научных исследований по созданию этой перспективной экипировки солдата "Легионер".