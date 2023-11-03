Попавшие под санкции США банки рекомендовали клиентам снимать наличные

Российский банк "Русский стандарт" оказался среди банков, попавших в санкционный список США. В ответ на это, банк обратился к своим клиентам, находящимся за границей, с предложением снять наличные средства с их карт. Это официальное сообщение было опубликовано на веб-сайте банка. Важно отметить, что комиссия за снятие средств, взимаемая с 2 по 3 ноября, будет позднее возвращена клиентам.

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Похожее предложение также появилось от Почта Банка, адресованное клиентам, находящимся за пределами России. Почта Банк сообщила, что все карты банка, включая карты иностранных платежных систем, будут продолжать функционировать внутри России. Однако санкции могут повлиять на возможность использования карт за границей, включая платежную систему UnionPay.

Согласно информации, операции за рубежом с картами UnionPay, выпущенными "Русским стандартом", могут быть временно приостановлены. Внутри России карты будут продолжать работать без изменений. Следует отметить, что на текущий момент все услуги банка "Русский стандарт" функционируют в штатном режиме. Карты НСПК "Мир" продолжат работу в нескольких зарубежных странах. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте этой платежной системы.

2 ноября Министерство финансов США обновило список банков, подвергнутых санкциям. Кроме "Русского стандарта", в этот список также вошли банки "Хоум Кредит", "Почта Банк", АФК "Система", ВБРР, "ХКФ Банк" и "Арктик СПГ 2".

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Отмечается, что "Русский стандарт" объявил о прекращении работы карт платежной системы UnionPay, выпущенных им, с 3 ноября. Банк выразил сожаление по этому поводу.