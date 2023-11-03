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В МОК заявили, что отстранение россиян является следствием нарушения перемирия
В МОК объяснили разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем

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Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил принципиальное отличие в отношении к российским и израильским спортсменам. Эта информация поступила от "Матч ТВ".

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По официальному заявлению МОК, решение о снятии российских атлетов с соревнований связано с началом спортивных военных действий во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине-2022. МОК подчеркнул, что такие действия представляют нарушение олимпийского перемирия.

Сегодня, 2 ноября, МОК выразил свою позицию относительно конфликта между Израилем и Палестиной. По мнению комитета, спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих правительств.

В марте этого года, МОК предложил разрешить белорусам и россиянам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживали вооруженные действия на Украине. В то же время, спортсменам из России и Белоруссии, связанным с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, было рекомендовано исключить из участия в соревнованиях.

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