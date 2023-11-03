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NataVd
Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви: израильские войска находятся в городе Газа
В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

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Израильские вооруженные силы продвигаются в самом крупном городе сектора Газа, окружая его с разных сторон. Это заявил Герцог Халеви, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в официальном сообщении, опубликованном The Times of Israel.

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"Нам удается достичь новых важных результатов на этапе нашей операции. Наши военные силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа, ведут активные боевые действия внутри города Газа, окружая его, и успешно продвигаются на наземном уровне", - подчеркнул Герцог Халеви.

Он также подчеркнул сложности сражений в условиях густонаселенных городских районов и похвалил военных за их превосходство в ближнем бою.

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Ранее официальный представитель ЦАХАЛ, Даниэль Хагари, сообщил, что армия продолжает активное наступление в секторе Газа и расширяет операции, сопровождаясь столкновениями с членами движения ХАМАС. Хагари также подчеркнул успешное разрушение оборонительных линий ХАМАС на севере сектора и работу по обеспечению безопасности в центральных районах.

#новости
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