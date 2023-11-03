В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

Сенат США приостановил рассмотрение законопроекта о финансовой помощи Израилю, пока не будут учтены интересы Украины. Эту позицию выразил лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса США, Чак Шумер, в беседе с агентством РИА Новости.

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По его словам, сенаторы не готовы рассматривать предложение, представленное республиканцами, которое он назвал грубой ошибкой. Вместо этого они сфокусируются на разработке собственного двухпартийного плана экстренной помощи, включая поддержку Израиля и Украины, выделение средств для конкуренции с Китаем и гуманитарную помощь жителям сектора Газа, которая невероятно необходима.

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Ранее спикер нижней палаты Конгресса США, Майк Джонсон, заявил, что законопроект о помощи Украине будет принят после голосования в Палате представителей США по вопросу о помощи Израилю. Он также отметил, что законопроект по обеспечению безопасности границ будет интегрирован в план поддержки Киева.