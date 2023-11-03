Украина обсудила с Турцией экспорт зерна на мировые рынки

Глава МИД Украины, Дмитрий Кулеба, провел встречу с коллегой из Турции, Хаканом Фиданом, в Берлине, чтобы обсудить важные вопросы в сфере экспорта зерна из Украины на мировые рынки. Об этом информация была опубликована в социальной сети X.

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На встрече глав дипломатии двух стран сосредоточились на обсуждении перспектив экспорта зерна Украины на мировые рынки. В публикации Кулебы сказано: "Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой. Мы подробно рассмотрели вопросы, связанные с экспортом зерна Украиной на мировые рынки". Кроме того, на встрече обсуждались актуальные события на Ближнем Востоке.

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Ранее было объявлено о намерении украинских властей ужесточить контроль над компаниями, занимающимися экспортом зерна, с целью увеличения доходности страны. Согласно предварительной информации, Украина рассматривает варианты введения обязательных разрешений и налоговой отчетности для экспортеров зерна и масличных культур за период до начала специальной операции.