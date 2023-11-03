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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность по поводу заявлений, сделанных Международным олимпийским комитетом (МОК).Слова Министра были озвучены информационным агентством ТАСС. Согласно Лаврову, заявления МОК вызывают возмущение, особенно в свете их недопустимой коллективной ответственности, налагаемой на спортсменов.
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Министр считает, что МОК проявил свою несостоятельность и предвзятость, акцентируя свою поддержку на интересах Запада. Речь также зашла о конфликте между Израилем и Палестиной, о котором МОК выразил свое мнение 1 ноября. В соответствии с этим мнением, спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.
Кроме того, МОК ранее рекомендовал допустить белорусских и российских спортсменов к участию в соревнованиях под нейтральным статусом, при условии их несогласия с военной операцией на Украине. В то же время, атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, рекомендуется исключить из участия в соревнованиях.