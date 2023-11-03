Лавров назвал возмутительными заявления МОК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность по поводу заявлений, сделанных Международным олимпийским комитетом (МОК).Слова Министра были озвучены информационным агентством ТАСС. Согласно Лаврову, заявления МОК вызывают возмущение, особенно в свете их недопустимой коллективной ответственности, налагаемой на спортсменов.

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Министр считает, что МОК проявил свою несостоятельность и предвзятость, акцентируя свою поддержку на интересах Запада. Речь также зашла о конфликте между Израилем и Палестиной, о котором МОК выразил свое мнение 1 ноября. В соответствии с этим мнением, спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Кроме того, МОК ранее рекомендовал допустить белорусских и российских спортсменов к участию в соревнованиях под нейтральным статусом, при условии их несогласия с военной операцией на Украине. В то же время, атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, рекомендуется исключить из участия в соревнованиях.

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