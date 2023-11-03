На СПБ Бирже остановили торги иностранными акциями

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа), единственная площадка в России для торговли иностранными акциями, столкнулась с блокирующими санкциями США, что привело к приостановке торгов. Эту информацию агентству ТАСС сообщили на основе данных рынка.

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Начиная с 2 ноября, СПБ Биржа оказалась среди организаций, подвергшихся ограничениям со стороны американских властей. Сразу после размещения информации о санкциях на веб-сайте Министерства финансов США, акции биржи начали снижаться, и на данный момент их стоимость упала почти на 20%.

Американское ведомство также утвердило продление права на совершение определенных операций с СПБ Биржей до 31 января 2024 года и выпустило соответствующую генеральную лицензию. В ней указано, что данное разрешение позволит постепенно завершить операции с биржей.

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Под действие новых ограничений попали более 190 компаний и 37 физических лиц, включая заместителей главы Минпромторга России Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова.