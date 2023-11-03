Медведев допустил ввод польских войск на Украину

По заявлению заместителя председателя Совета безопасности России, Дмитрия Медведева, Польша активно обсуждает возможность отправки своих военных на Украину с целью аннексии определенных украинских территорий. Эти высказывания были опубликованы в "Российской газете".

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Дмитрий Медведев подчеркнул важность этого территориального вопроса для Польши в настоящее время и сравнил политику Варшавы с действиями Третьего рейха перед Второй мировой войной. Он также выразил уверенность в том, что подобный шаг Польши может иметь серьезные последствия.

"По его мнению, первым и, к сожалению, весьма вероятным вариантом является отправка польских вооруженных сил на Украину с целью аннексии западноукраинских земель", - пояснили его слова.

Дмитрий Медведев также выразил уверенность в том, что несмотря на заявления Польши, поляки и украинцы никогда не были и не станут братскими народами.

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Ранее сообщалось, что администрация президента США, Джо Байдена, рассматривает возможность разрешить Польше направить свои вооруженные силы на Украину. Экс-советник главы Пентагона, Дуглас Макгрегор, также раскрыл детали планов Польши относительно Украины.