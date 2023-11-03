Путин засекретил недвижимость в собственности государства

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал поправки в законодательство, которые приводят к отмене необходимости включения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о владельцах стратегически важных объектов недвижимости. Эти изменения связаны с тем, что такие сведения считаются государственной тайной.

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Согласно новым правилам, в ЕГРН больше не будут внесены данные о строениях, помещениях и машино-местах, находящихся в государственной собственности, а также о недостроенных объектах и комплексах предприятий. Эти изменения внесены в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Этот закон был принят Государственной Думой 17 октября 2023 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

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Ранее Президент Путин также подписал закон о введении штрафов за незаконное распространение информации из ЕГРН. Размер штрафов для граждан составляет от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей. Эти меры также распространяются на создание специальных веб-сайтов с такой информацией. Недавно количество подобных ресурсов увеличилось, несмотря на то, что большая часть размещенной на них информации, по данным Совета Федерации, является недостоверной.