Подполковника ГУР Украины Кириловца заочно арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы вынес решение арестовать подполковника Министерства обороны Украины, Максима Кириловца, на два месяца в его отсутствие. Решение было принято в рамках расследования уголовных дел, связанных с обвинениями в подготовке террористического акта, организации террористического сообщества, контрабанде и незаконном пересечении государственной границы. Сообщение об этом поступило от пресс-службы Мосгорсуда через портал "Лента.ру".

реклама

Важно отметить, что Максим Кириловец объявлен в международный розыск, по данным ТАСС.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

События связаны с арестом украинца, задержанного ФСБ России в декабре 2021 года, который готовил теракт в России по указанию Главного управления разведки Украины. Во время допроса задержанный украинец признался в сотрудничестве с подполковником Максимом Кириловцем, оперативником Спецрезерва.