Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Суд в Москве заочно арестовал подполковника ГУР Украины Максима Кириловца
Подполковника ГУР Украины Кириловца заочно арестовали в Москве

реклама

Лефортовский суд Москвы вынес решение арестовать подполковника Министерства обороны Украины, Максима Кириловца, на два месяца в его отсутствие. Решение было принято в рамках расследования уголовных дел, связанных с обвинениями в подготовке террористического акта, организации террористического сообщества, контрабанде и незаконном пересечении государственной границы. Сообщение об этом поступило от пресс-службы Мосгорсуда через портал "Лента.ру".

реклама

Важно отметить, что Максим Кириловец объявлен в международный розыск, по данным ТАСС.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

События связаны с арестом украинца, задержанного ФСБ России в декабре 2021 года, который готовил теракт в России по указанию Главного управления разведки Украины. Во время допроса задержанный украинец признался в сотрудничестве с подполковником Максимом Кириловцем, оперативником Спецрезерва.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пилот разбившегося самолёта провёл всю ночь в окружении аллигаторов
Скарлетт Йоханссон подала в суд за использование без разрешения ее голоса в рекламе
Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
39
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
65
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
12
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
48
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2
Ближний Восток на грани военной катастрофы: растущее напряжение и возможные последствия
+
Шойгу: несмотря на поставки западного оружия, Киев терпит поражение
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
2
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
33
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
20
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
3
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15

Сейчас обсуждают

Mur
11:30
Сдалась Путину эта Армения. До этого он туда особо не рвался, а после принятия ей римского статута тем более. Можно сидеть на пяти стульях, но невозможно, чтобы никто с одного из них тебя не скинул.
Ереван предложил Москве подписать соглашение, обходящее требования МУС
Гвоздь
11:29
а как же ты при 55 играл в Алан Вейк 2?
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Гвоздь
11:26
ага, у человека деньги были Приору купить, а на билет денег нет, 200 км пешодралом, попахивает Шешиным враньем
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:26
Максимальная нагрузка у тебя - это игры? Ты же в жизни не кодировал даже ничего
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:25
Как цыгане пëрлись :D :D :D
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Блейд
11:25
Так а в чём смысл? Проц выше 60 градусов не греется при максимальной нагрузке. Купить для понтов что ли?
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Гвоздь
11:25
Хватит жрать котов, изверг.
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Блейд
11:24
Хватит комментарии редактировать и скринить
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:23
Шеша, ты бы кулер нормальный купил для начала
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Юрий
11:23
Так и не услышал ответ на поставленный перед самим собой автором вопрос -а зачем всё это? И я уже которую статью спрашиваю - в чем смысл? Чимбал, отвечайте.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем