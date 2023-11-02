России и союзникам предложили заключить пакт о ненападении

В страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включая Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан, поступило предложение заключить соглашение о ненападении. Это инициативу высказал генерал-майор Рахим Сафави, советник верховного лидера Ирана, который также является страной-наблюдателем в ШОС.

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Согласно словам советника аятоллы Али Хаменеи, "Предлагаю, чтобы обеспечение совместной безопасности и укрепление мира были реализованы в первую очередь среди членов ШОС. Для этого мы можем взять за образец заключение соглашения о ненападении между странами-участницами ШОС."

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Интересно отметить, что в 2019 году Иран также предложил странам Персидского залива заключить соглашение о ненападении. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что исламская республика стремится к установлению сбалансированных отношений со всеми прибрежными государствами Персидского залива и готова "защитить себя против любой агрессии, будь то экономическая или военная."