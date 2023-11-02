В Госдуме раскрыли статус бойцов ЧВК «Вагнер»

Ведущая частная военная компания "Вагнер" полностью прекратила свою деятельность. Это важное заявление сделал Андрей Картаполов, глава комитета по обороне Государственной Думы, в беседе с журналистами "Парламентской газеты".

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"На данный момент "Вагнер" перестала существовать как организация, как формально, так и физически", - подчеркнул депутат. Однако некоторые из бывших сотрудников компании не остались без дела.

Большинство бывших бойцов "Вагнера" остаются преданы своей службе и защите Родины. Некоторые из них заключили контракты с Вооруженными Силами, в то время как другие присоединились к рядам Росгвардии.

Как пояснил Картаполов, процесс интеграции бывших "вагнеровцев" в другие структуры не имеет централизованного характера и не подразумевает поглощения "Вагнера" как единой организации каким-либо конкретным ведомством.

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Ранее, бывшие члены "Вагнера" объединились в отряд "Камертон", который включен в спецназ "Ахмат". Эти бойцы активно участвуют в специальных операциях, в том числе в штурмовых действиях с использованием минометов, бронетехники и беспилотных летательных аппаратов.