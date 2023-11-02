В Конгрессе США призвали Байдена передать Киеву больше ракет ATACMS

Конгрессмены от Республиканской партии США призвали президента Джо Байдена усилить поддержку Украины, предоставив Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше американских ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Это решение призвано укрепить обороноспособность Украины и предотвратить дальнейшее нарастание конфликта в регионе.

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Члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер обращают внимание на важность этого шага, отмечая, что Россия не проявила агрессии после предыдущей поставки таких ракет Украине. Это позволяет сделать поставку ракет ATACMS более оправданной и способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, обладают высокой эффективностью на поле боя. Эту информацию подтвердила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на американских чиновников.

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Подчеркивается, что данное решение направлено на укрепление обороноспособности Украины и поддержание стабильности в регионе, что остается приоритетным вопросом для мирового сообщества.