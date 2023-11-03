Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

Сегодня Госдума приняла закон в первом чтении, который позволит российским родителям сохранить право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, даже если они вернутся на работу до того, как их малышу исполнится полтора года. Это важное изменение в законодательстве призвано улучшить социальную поддержку семей и облегчить жизнь российских родителей.

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До этого момента, закон предполагал, что родители лишаются права на пособие, если они начинают работать до окончания декретного отпуска. Однако благодаря внесенным изменениям в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс Российской Федерации, эта практика изменится в пользу родителей.

По новым нормам, средний размер пособия по уходу за ребенком в следующем году составит 17,800 рублей. Финансирование этой программы уже включено в проект федерального бюджета на ближайшие три года. Законопроект будет рассмотрен на втором чтении 15 ноября, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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В начале октября стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий сохранение выплат работающим матерям. Этот законопроект был внесен Минтрудом. В ведомстве считают, что такое изменение позволит улучшить качество жизни российских семей и стимулировать женщин возвращаться к работе после декретного отпуска.