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Согласно аналитикам из GLOBSEC, украинская территория полностью очистится от мин и взрывных устройств только через 757 лет, подчеркивает издание Time.
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В публикации говорится, что перспективы деминирования оцениваются как крайне тяжелые из-за огромного объема работ, которые необходимо выполнить.
Согласно информации, предоставленной Министерством экономики Украины на 1 ноября, жертвами мин стали не менее 264 человек, и еще более 830 получили ранения.
Ранее в сентябре сообщалось, что около тысячи саперов Вооруженных сил Украины прошли обучение в Польше.