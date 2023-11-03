США ввели санкции против российского производителя «Ланцетов»

Бюро промышленности и безопасности, входящее в состав Министерства торговли США, приняло решение ввести экспортные ограничения для 13 компаний из России и одной фирмы из Узбекистана. Подобное заявление опубликовано на официальном веб-сайте ведомства.

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Среди затронутых ограничениями организаций нашлась и российская компания "Аэроскан". Её главное подразделение, ZALA Aero, специализируется на производстве барражирующих боеприпасов и беспилотных аппаратов "Ланцет", которые применяются Россией военными на Украине.

Помимо "Аэроскана", в списке подвергшихся санкциям компаний значатся такие фирмы, как "Альфакомпонент", "БИК Информ", "Хартис ДВ", "АйДи Солюшн", "ОМП", "Орелметаллполимер", "Спэл", "Спецтехнотрейд", "НТЦ Орион" и "Технический центр Windeq". Среди санкций также упоминается компания Mvision из Узбекистана. Официальным обоснованием для введения санкций выступает согласно Министерства действия данных компаний, которые, по мнению ведомства, нарушают интересы национальной безопасности США.

Эти компании были включены в специальный "Entity List", что фактически означает запрет на поставку американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США. Лицензии на экспорт таких товаров этим компаниям будут выдаваться с предположением отказа, за исключением случаев, связанных с продовольствием и медикаментами, где возможны исключения. Кроме того, США запрещают этим организациям экспортировать товары из других стран, если они были изготовлены с использованием американских технологий.

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Следует отметить, что также были введены санкции против нескольких российских банков, включая "Почта Банк", "Русский стандарт" и "Хоум Кредит". Дополнительно ограничения коснулись АФК "Система", "Арктик СПГ-2", МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа).