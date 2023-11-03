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Центробанк представил три сценария развития российской экономики до 2026 года
Описано будущее российской экономики

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В Центробанке России представлены три сценария развития российской экономики до 2025 года. Эти сценарии включают "базовый", "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис", как сообщается на официальном сайте регулятора.

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Сценарий "базовый" предполагает повышение процентных ставок со стороны ведущих центробанков, замедление темпов роста мировой экономики (но не впадение в рецессию), сохранение геополитических напряженностей до 2026 года и продолжение структурных изменений в российской экономике на фоне международных санкций. Согласно прогнозам Центрального банка, инфляция в стране ожидается в диапазоне 5-7% к концу 2023 года и снизится до целевых 4% к 2024-2025 годам. Темпы роста ВВП России в ближайшие годы составят 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка, в свою очередь, будет находиться на уровнях 6,5-8,5% (в 2023 году), 6-7% (в 2024 году) и снизится до 5-6% к 2025 году.

Сценарий "ускоренной адаптации" предполагает более быстрое восстановление торговых связей отечественных компаний с иностранными партнерами, более быстрое восстановление импорта за счет эффективных логистических цепочек и увеличение внутреннего спроса. Согласно аналитикам Центробанка, в этом случае инфляция ожидается в диапазоне 3,5-5,5% к концу 2023 года и вернется к целевым 4% к 2024-2025 годам, а темпы роста ВВП в ближайшие годы составят 2-3,5% (в 2024 году - 2,5-3,5%, в 2025 году - 2-3%). Средняя ключевая ставка, в свою очередь, будет находиться на уровнях 5,5-7,5% (в 2023 году) и снизится до 5-6% в следующие годы.

Сценарий "глобального кризиса" представляет наиболее негативный вариант развития российской экономики, с усилением фрагментации в мировых финансовых и торговых отношениях, строгой денежно-кредитной политикой ведущих центральных банков, вхождением развитых стран в рецессию и заметным усложнением условий для успешной структурной перестройки российской экономики.

В этом сценарии прогнозируется инфляция в диапазоне 13-16% к концу 2023 года, с последующим снижением до 8-9% в 2024 году и возвращением к целевым 4% в 2025 году. ВВП России сократится на 5-8% к концу 2023 года, упадет еще на 1-2% в 2024 году и вырастет максимум на 1% в 2025 году в этом сценарии. Средняя ключевая ставка будет находиться на уровнях 11,5-13,5% в 2023 году, 12-13% в 2024 году и 6-7% в 2025 году.

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27 октября на совете директоров Центрального банка было принято решение о повышении ключевой процентной ставки на 2 процентных пункта — с 13% до 15% годовых. Это решение было обосновано необходимостью сдерживания роста потребительских цен. С начала июля 2023 года ключевая ставка увеличилась вдвое, с 7,5% годовых. Глава Центрального банка, Эльвира Набиуллина, заявила, что ставка может продолжить расти, если не будет признаков стабилизации инфляции.

#новости
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