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Аналитик Юшков: сокращение поставок российского газа в ЕС не связано с санкциями
Аналитик объяснил планы ЕС сократить импорт газа из России

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За 2023 год объем поставок российского природного газа в Европейский союз сократился значительно, вызвав беспокойство и внимание аналитиков. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, разъяснил, что этот уровень сокращения не имеет отношения к санкциям против России.

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"Никаких санкций, запрещающих покупать российский газ, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ), нет. Государства этот вопрос не регулируют — ни национальные правительства, ни Брюссель, как многонациональная структура. Никаких ограничений, никаких форматов регулирования, кто и сколько покупает, нет. У нас сократились объемы поставок исключительно из-за того, что мы не можем доставить туда газ", - подчеркнул специалист.

Основными причинами снижения поставок газа являются технические неполадки на ключевых газопроводах. Например, "Северные потоки" приостановили свою работу из-за взрывов, а газопровод "Ямал-Европа" прекратил функционирование после национализации части, принадлежащей "Газпрому", и попадания под российские санкции. Кроме того, Украина блокировала один из основных маршрутов поставки газа из-за прохода через Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Сейчас доступны всего два пути поставки российского газа в Европу: второй маршрут через Украину и трубопровод "Турецкий поток". Однако даже они работают не на полную мощность, что приводит к ожиданиям о сокращении объемов поставок газа на 2023 год. По прогнозам аналитика Игоря Юшкова, объем поставок трубопроводного газа составит около 20-25 миллиардов кубометров, вместо ранее ожидавшихся 40 миллиардов. На этот процесс политики не влияют.

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Важно отметить, что Евросоюз планирует сократить импорт российского природного газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году, и это решение принимается без политических соображений. В этом контексте США стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

#новости
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