Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

Российские военные провели успешную операцию, уничтожив украинский истребитель Су-27, который находился на аэродроме Миргород в Полтавской области. Эту информацию раскрыло Министерство обороны России. Операция также включала в себя атаку на станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в Херсонской области и успешные удары по пункту управления 67-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), а также поражение живой силы и военной техники противника в 132 районах.

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Эти действия были последовательными после предыдущих сбитий двух украинских Су-27 российскими истребителями рядом с населенными пунктами Куроедовка и Новоселовка в ДНР. Министр обороны России, Сергей Шойгу, также объявил о внедрении новых систем ПВО в Вооруженные Силы России, что привело к значительному увеличению числа сбитых самолетов и вертолетов противника. В частности, 24 сбитых летательных аппарата ВСУ в Северо-Восточном оперативном командовании были результатом совместных действий российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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