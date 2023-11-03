Армения предложила России соглашение для обхода Римского статута МУС

Ереван предложил Москве заключить соглашение, которое позволит избежать применения требований Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Инициативу представил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, ссылаясь на источник ТАСС.

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По словам Аршакяна, Армения предложила России подписать двустороннее соглашение задолго до ратификации статута, с целью избежать проверок международных организаций в отношении двусторонних правовых отношений. Таким образом, заключение этого документа поможет избежать негативного воздействия ратификации на отношения между странами.

Аршакян подчеркнул: "На данный момент мы не получили ответ на наше предложение", отметив, что до вступления статута в силу остается достаточно времени. В соответствии с юридическими аспектами, можно заключить соглашение, исключающее применение решений МУС по вопросам, связанным с Арменией и Россией.

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Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что идею Еревана заключить подобное соглашение с Москвой нельзя воспринимать серьезно. 3 октября Армения ратифицировала Римский статут МУС, что означает, что республика обязана выполнить решение суда относительно "ареста" президента России Владимира Путина.