В Турции повысили прогноз по инфляции

Центральный банк Турции скорректировал свой прогноз по уровню инфляции на завершение 2023 года, устанавлив новое значение на 65%. Информацию о новом прогнозе предоставила глава Центробанка, Хафизе Гайе Эркан, ссылаясь на официальное заявление.

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В июле текущего года банк прогнозировал инфляцию на уровне 58% к концу следующего года, как сообщила председатель Центробанка. Изменение в прогнозе объясняется ускоренным ростом инфляции, хотя последние данные указывают на некоторое снижение этой тенденции.

Согласно новому прогнозу, Центробанк Турции ожидает, что инфляция в следующем году составит около 36%, и уровень снизится до 14% через два года, подтвердила Эркан. Важно отметить, что максимальное значение инфляции на следующий год ограничено на уровне 68%.

Руководитель Центробанка Турции также отметила, что внутренний спрос в стране постепенно восстанавливается, и объемы предоставления потребительских кредитов сокращаются. Она также выделила изменение стоимости энергоносителей в мировой экономике как один из негативных факторов, влияющих на экономику.

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Ранее, в ответ на рост цен, Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30 до 35%, что составило пятипроцентное увеличение. Регулятор также подтвердил свое намерение продолжать повышать ставки на будущих заседаниях.