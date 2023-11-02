Появление в российской Арктике боевого ледокола с крылатыми ракетами объяснили

Появление в российской Арктике вооруженного ледокола "Иван Папанин", вооруженного ракетами "Калибр", обещает усилить стратегическое сдерживание в регионе, подчеркивает политолог и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью для издания "Известия".

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Основной акцент делается на важности Северного морского пути (СМП), который будет патрулироваться этим ледоколом. СМП имеет стратегическое значение как с экономической, так и с военной точки зрения. Ослабление военного присутствия в этом регионе может вызвать потерю возможности обеспечения стратегической безопасности.

"В Арктике в настоящее время ведется активная разработка полезных ископаемых, и СМП играет ключевую роль в развитии флота и обеспечении обороны страны с северного направления. Мы постоянно развиваем инфраструктуру, чтобы гарантировать стратегическую безопасность России", - подчеркивает политолог.

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Этот шаг Министерства обороны России направлен на укрепление обороны СМП с помощью ледокола "Иван Папанин", который оборудован не только ракетами "Калибр", но и артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76,2 миллиметра, зенитными ракетными комплексами, а также другими средствами обороны. Это обеспечит боевым кораблям Военно-морского флота (ВМФ) возможность действовать в сложных климатических условиях Арктики и обеспечит безопасность и оборону региона.