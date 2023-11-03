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Киев пересматривает предложенную Владимиром Зеленским формулу мира, объявил глава офиса президента Украины, Андрей Ермак, в своем Telegram-канале.
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Встреча Ермака с советником президента США по национальной безопасности, Джейком Салливаном, была посвящена обсуждению результатов прошедших на Мальте переговоров по украинской формуле мира.
Андрей Ермак подчеркнул, что стороны пришли к выводу о необходимости провести дополнительные консультативные встречи с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о неутешительных результатах мирного саммита на Мальте, связанных с отвлечением стран Глобального Юга палестино-израильским конфликтом от украинских событий.