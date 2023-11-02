В Японии предостерегли власти от последствий санкций против России

Япония рискует потерять стратегически важные ресурсы, важные для своей экономики, из-за санкций, введенных российскими властями. Об этом сообщает Nihon Keizai.

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Ситуация становится особенно сложной для Японии, так как она сталкивается с недостатком собственных природных ресурсов. Управление этими ресурсами является одной из важнейших задач для небольшой страны, и она зависит от них, чтобы поддерживать свою экономику. Важность контроля над ресурсами, несомненно, подчеркивается.

Авторы статьи поднимают тревожный вопрос о возможных последствиях отказа Японии от участия в проекте "Сахалин-2", который связан с добычей природного газа на острове Сахалин. Отказ от этого проекта может спровоцировать серьезный энергетический кризис в стране.

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В сентябре глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что страна будет продолжать санкции против России, однако будет руководствоваться своими национальными интересами.