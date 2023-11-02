Бербок назвала расширение Евросоюза геополитической необходимостью

Европейский союз (ЕС) активно рассматривает возможность расширения своей территории, исходя из геополитической необходимости. Это заявила глава Министерства иностранных дел Германии, Анналена Бербок, в эксклюзивном интервью агентству ТАСС.

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"Расширение нашего союза - это не только геополитическая неотъемлемость, но и значительный шаг в геополитической стратегии ЕС," - подчеркнула дипломат. Она выразила уверенность в том, что население Европы единодушно поддерживает инициативу, что является результатом "геополитических последствий" украинского конфликта.

В сентябре глава Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, объявила о начале процесса реформирования политики и институтов ЕС, направленного на подготовку к будущему расширению союза. Она также отметила, что расширение Евросоюза - это не только "поворот в истории", но и важная "геополитическая потребность."

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Эти действия призваны укрепить Европейский союз и повысить его геополитическую значимость, несмотря на возможные трудности и вызовы.